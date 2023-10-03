إسلام عنان: فيروس سي كان أكبر عبء اقتصادي وإكلينيكي في مصر

قال إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة، إن المبادرات الرئاسية تستهدف نشر الكشف المبكر والحماية من الأمراض، متابعا: المبادرات الرئاسية الصحية بدأت بالكشف المبكر عن فيروس سي.



وأضاف "إسلام عنان" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن فيروس سي كان أكبر عبء اقتصادي وأكلينيكي في مصر، متابعا: مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بـ "فيروس سي".

واسترسل: مبادرة 100 مليون صحة كانت مختلفة، وكانت تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر.

وأوضح أن حملة 100 مليون مواطن تمكنت من فحص مايقارب من 60 مليون مواطن، وهو الرقم الأكبر للفحوص في العالم حتى الآن، متابعا: نجاح المبادرة لم يكن سيتم دون تضافر وتعاون كافة المؤسسات المعنية.