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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس للصحة: انتهينا من فيروس سي بإرادة سياسية ودعم مستمر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر لها تجربة طبية رائدة خلال جائحة كورونا مكنتنا من عبور الأزمة بسلام. 

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وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك دعم وإرادة سياسية واضحة لتطوير القطاع الصحي وذلك ظهر في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار ".

 وأضاف عوض تاج الدين :" ملايين المصريين كانوا يعانون من فيروس سي والدولة قررت القضاء على فيروس سي وتم تدشين مبادرة الكشف عن فيروس سي ".

وتابع عوض تاج الدين :" أصبح هناك دواء يعالج فيروس سي وملايين المصرين عولجوا به، واستطعنا أن نصنع العلاج في مصر".

وأكمل عوض تاج الدين :" حتى هذه اللحظة هناك متابعة دقيقة لأي حالة مصابة بفيروس سي ويتم التعامل معها فورا"، مضيفا:" انتهينا من فيروس سي وهناك ملحمة طبية تم تنفيذها في هذا الشأن".

مستشار فيروس سي مصر القطاع الصحي اخبار التوك شو

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