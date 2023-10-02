إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه هناك إنجازات كبيرة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" مؤتمر حكاية وطن عرض رؤية شاملة لما تم تنفيذه من إنجازات في القطاع الصحي".

أضاف محمد عوض تاج الدين:" الدولة عملت على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار من خلال العديد من المبادرات الرئاسية الصحية ".

وتابع محمد عوض تاج الدين:" البلازما مكون من مكونات الدم وتشكل 55 % من الدم ".

واكمل محمد عوض تاج الدين:" الانتهاء من مصنع البلازما في مصر عام 2026 ، وبعد الانتهاء من المصنع سيوفر لدينا منتج البلازما في مصر بما يضمن عدم تواجد نقص في البلازما ".