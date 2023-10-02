عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسميا.. الرئيس السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي يعلن
الرئيس السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

 

وقال الرئيس السيسي “ نسعى لبناء وطن عظيم قائم على أسس قوية.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا، مشيرا الي أنه وجه الحكومة على دراسة ما خرج من الحوار الوطني”.


وأكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه  اعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، مرددا: نجدد العهد أن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام.

 

السيسي: لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها 


وأشار السيسي، أنه لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها، مؤكدا أنه حين استجاب لنداء نداء المصريين لم أكن أملك خزائن الأرض.. ولكن كان لدي إيماني بالله وحاملا معي شرف العسكرية المصرية. 

وكان الرئيس السيسي ، قد ألقى العديد من التصريحات الهامة خلال المؤتمر ، جاء أبرزها كالتالي :" في ٢٠١١ حذرت من تفكك روابط الدولة بعد استهداف مؤسساتها ، مش مهم مين هيحكم المهم البلد تكمل  و في الفترة المقبلة ستسمعون سيلا من الشائعات والأكاذيب

أسيوط.. الآلاف يحتشدون للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس السيسي

بنحبك يا ريس.. الآلاف يحتشدون فى ميدان الجلاء لدعم السيسي

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المواطنين، قائلا “استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات غير المسبوقة لغاية الانتخابات الرئاسية”.

مؤتمر حكاية وطن

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، مساء اليوم الاثنين، أن محاولات تفكيك الدولة ينعكس سلبا على استقرار الدولة، مضيفا أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية ومع هيكلة كل مؤسسة الدولة.

 

وأضاف عبدالفتاح السيسي، "ربنا لا يمكن أن يجعل الأشرار متكمنين أبدا"، مختتما “لما كنت مدير الاستخبارات كنت بقول ان هما اللي جايين”.

 

السيسي الرئيس السيسي مصر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أخبار الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

بعد إعلان ترشحه بالانتخابات.. وعد من الرئيس السيسي للشعب المصري.. ماذا قال؟

أحمد فؤاد سليم للرئيس السيسي: كل المصريين بيقولولك كمل وإحنا وراك

الحاضرون بـ"حكاية وطن" يناشدون السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

مطالبا الرئيس بالترشح .. مصطفى بكري : السيسي رد الاعتبار لمصر والصعيد وسيناء

الرئيس السيسي: أبناء القوات المسلحة والشرطة دفعوا ثمنا غاليا وتضحيات كثيرة

السيسي للمصريين: لو اختزلتم العلاقة بيني وبينكم إني أكون موجود هنا ده يجرحني

ترشيحاتنا

«المصريين الأحرار» يشكر الرئيس لاستجابته للمواطنين وإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة

إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما

حكم الزكاة على أموال الفيزا كارت للمشتريات.. دار الإفتاء تشرح المسألة

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ