رسميا.. الرئيس السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي “ نسعى لبناء وطن عظيم قائم على أسس قوية.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا، مشيرا الي أنه وجه الحكومة على دراسة ما خرج من الحوار الوطني”.



وأكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه اعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، مرددا: نجدد العهد أن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام.

السيسي: لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها



وأشار السيسي، أنه لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها، مؤكدا أنه حين استجاب لنداء نداء المصريين لم أكن أملك خزائن الأرض.. ولكن كان لدي إيماني بالله وحاملا معي شرف العسكرية المصرية.

وكان الرئيس السيسي ، قد ألقى العديد من التصريحات الهامة خلال المؤتمر ، جاء أبرزها كالتالي :" في ٢٠١١ حذرت من تفكك روابط الدولة بعد استهداف مؤسساتها ، مش مهم مين هيحكم المهم البلد تكمل و في الفترة المقبلة ستسمعون سيلا من الشائعات والأكاذيب

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المواطنين، قائلا “استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات غير المسبوقة لغاية الانتخابات الرئاسية”.

مؤتمر حكاية وطن

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، مساء اليوم الاثنين، أن محاولات تفكيك الدولة ينعكس سلبا على استقرار الدولة، مضيفا أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية ومع هيكلة كل مؤسسة الدولة.

وأضاف عبدالفتاح السيسي، "ربنا لا يمكن أن يجعل الأشرار متكمنين أبدا"، مختتما “لما كنت مدير الاستخبارات كنت بقول ان هما اللي جايين”.