بنحبك يا ريس.. الآلاف يحتشدون فى ميدان الجلاء لدعم السيسي

وصلت مسيرة مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى ميدان الجلاء بالدقي، للمشاركة في الاحتشاد الشعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم الاحتشاد آلاف المواطنين الداعمين والمؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لمسيرة التنمية.

وملأت صور الرئيس السيسي ميدان الجلاء، حيث رفع أعضاء مؤسسة أبو العينين لافتات الدعم والتأييد المؤيدة للرئيس السيسي، وسط عبارات "بنحبك يا ريس".. و "تحيا مصر".

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

وتشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

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