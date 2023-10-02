أسيوط.. الآلاف يحتشدون للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس السيسي

احتشد آلاف المواطنين بمحافظة أسيوط بميدان أم البطل للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

وتوافد الآلاف من المواطنين من مختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط عصر اليوم الاثنين للمشاركة في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حاملين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل عبارات " كمل معانا " ونؤيد ونعم الرئيس السيسي " وغيرها من العبارات .

كما شارك في الاحتفالية شباب جامعات أسيوط والأزهر والجامعات الخاصة وشباب الأحزاب والقوى السياسية وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

1c6ce9d5-c7b9-4cf8-bd8a-36d04ac56a66

2a144a0e-0c1c-45de-931f-266bce5fbf98

2a1666fc-f63a-48a7-9cfa-e38f450a5190

2a7394cd-68bc-45f1-b5e8-ebe3b67e6298

4f6caec8-54f8-406c-a056-40752d21a427

5c0a4983-ea5c-495b-8f18-86e34d5789da

6e64fb7d-bfa8-4073-863c-c0304d1ee251

6ff91100-e650-4d4b-851e-34366d7510b1

51f2e635-91c3-4ded-955b-f5b2d1884f71

177ac9bf-e7f9-4aa5-907a-610907cc4eef

812d8e67-fc98-4c9d-b7b5-48e8af3f9ba4

434902a6-5341-44ec-9c14-920f38b6812d

ab443d08-fe49-43c7-8fde-393df0c31b6a

adc0e0d5-de11-459e-b920-2f50f6e82c89

b2925627-21b3-409e-9575-55558a61129c

ba6043af-2b70-4743-9fdf-0be2bc300117

baf4a41e-4bf0-4478-b55d-3f6e5ab58dce

c08b826e-c5c5-4a1a-a6e2-c2313dba1491

ce62d251-8e27-4983-bf3e-61d1be803152

d9160bb2-3e9e-448c-b5dd-a9a4b648857e