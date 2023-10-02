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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط.. الآلاف يحتشدون للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس السيسي

تجمع كبير لدعم ترشح
تجمع كبير لدعم ترشح الرئيس السيسي باسيوط

احتشد آلاف المواطنين بمحافظة أسيوط بميدان أم البطل للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

وتوافد الآلاف من المواطنين من مختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط عصر اليوم الاثنين للمشاركة في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حاملين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل عبارات " كمل معانا " ونؤيد ونعم الرئيس السيسي " وغيرها من العبارات .

كما شارك في الاحتفالية شباب جامعات أسيوط والأزهر والجامعات الخاصة وشباب الأحزاب والقوى السياسية وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

 

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