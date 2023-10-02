عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للمصريين: واجهت معكم وبكم كل التحديات وعبرنا معنا جسور الأمل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين، قائلاً "لم أكن أملك سوي إيماني بالله، ومصري وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرفا عسكريا مصريا، ويكفيني بها وساما على صدري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للشعب المصري بالجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”، "واجهت معكم وبكم بكل التحديات والأزمات، وعبرنا معنا جسور الأمل واليوم بصدد استحقاق أنتخابي لتولي مسئولية ادارة الدولة المصرية".

وأكد "كما كنت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر إلا باستدعاء مصر الذين ادعوهم بدعوة صادقة إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح".

الرئيس عبد الفتاح السيسي لم اكن املك سوي ايماني شرفا عسكريا مصريا جسور الأمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

بعد إعلانه الترشح| أحمد موسى: مع الرئيس السيسي هنكمل المشوار.. فيديو

كلمة الرئيس السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن

أول تعليق من أحمد موسى بعد إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ