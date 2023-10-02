السيسي للمصريين: واجهت معكم وبكم كل التحديات وعبرنا معنا جسور الأمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين، قائلاً "لم أكن أملك سوي إيماني بالله، ومصري وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرفا عسكريا مصريا، ويكفيني بها وساما على صدري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للشعب المصري بالجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”، "واجهت معكم وبكم بكل التحديات والأزمات، وعبرنا معنا جسور الأمل واليوم بصدد استحقاق أنتخابي لتولي مسئولية ادارة الدولة المصرية".

وأكد "كما كنت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر إلا باستدعاء مصر الذين ادعوهم بدعوة صادقة إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح".