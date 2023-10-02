بحضور الآلاف من أهالي بورسعيد.. صور السيسي وأعلام مصر تزين احتفالية أكتوبر

شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، توافد آلاف المواطنين على الاحتفالية المقامة بحديقة المنتزة في شارع طرح البحر.

وتوافد آلاف المواطنون من أهالى بورسعيد على الاحتفالية من مختلف فئات وطوائف الشعب المصري على مقر الاحتفالية حاملين أعلام مصر وصور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ولافتات عليها عبارات مؤيدة ومبايعة لـ السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بحضور الآلاف من أهالي بورسعيد صور السيسي واعلام مصر تزين احتفالية أكتوبر IMG-20231002-WA0139 IMG-20231002-WA0138 IMG-20231002-WA0133 IMG-20231002-WA0140 IMG-20231002-WA0132 IMG-20231002-WA0131 IMG-20231002-WA0126 IMG-20231002-WA0129 IMG-20231002-WA0124 IMG-20231002-WA0122 IMG-20231002-WA0128 IMG-20231002-WA0110 IMG-20231002-WA0109

ووجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

وتسابق مواطنون بورسعيد على وضع لافتات عليها صور الرئيس السيسي وعبارات تأييد ودعم بمحيط مكان الاحتفالية في ظل أجواء من الفرحة والسعادة والوطنية بين المواطنين.