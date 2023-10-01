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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت إشراف الجهاز الطبي.. مران منفرد لـ يوسف الجوهري بمران المصري اليوم

دبش لاعب المصري
دبش لاعب المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية ، خوض يوسف الجوهري لاعب خط وسط الفريق لمران منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.


كان لاعب المصري قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية قبل نحو أسبوع خلال تدريبات الفريق استعدادا لمباراته الماضية أمام نظيره فريق فاركو، ليحصل على راحة سلبية لنحو يومين قبل أن يخضع  لعدد من الجلسات التأهيلية  والعلاجية قبل خوضه للمران المنفرد عصر اليوم.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول بالنادى المصري أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل يومي للتأكد من تماثله التام للشفاء واستجابته للبرنامج العلاجي قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

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وفى سياق متصل يبدأ  محمد دبش،  مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بعد إصابته قبل أيام بتمزق في العضلة الخلفية خلال المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراة فاركو التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.

هذا وقد خضع لاعب المصري لحقن مكان التمزق بمادة البلازما ( PRB )  ، وذلك سعيًا لتحسن جودة الالتئام  وسرعته  ، قبل أن يحصل على راحة سلبية ليومين ، ليبدأ اللاعب خلال أيام قليلة برنامجه التأهيلي المكثف والذي ينتظم من بعده في مران منفرد قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

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