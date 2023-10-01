ختام بطولة الجمهورية للشركات بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56، مساء اليوم الأحد، والتي تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس حسن كامل رئيس اتحاد الشركات، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

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البطولة أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل إلى 137 مسابقة، بمشاركة 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذي قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى في الألعاب التي تضمنتها، مشيرا إلى أن البطولة خلقت رواجا رياضيا على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات، والتي تأتي ضمن سياسة الوزارة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبينا أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الآخر، مع زيارة أعداد المشاركين بها، وقوة المنافسة، فكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.

فيما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

صبحى و الغضبان يشهداختام بطولة الجمهورية للشركات فى بورسعيد IMG-20231001-WA0075 IMG-20231001-WA0076 IMG-20231001-WA0079 IMG-20231001-WA0078 IMG-20231001-WA0084 IMG-20231001-WA0083 IMG-20231001-WA0086 IMG-20231001-WA0081 IMG-20231001-WA0082 IMG-20231001-WA0085 IMG-20231001-WA0080 IMG-20231001-WA0074 IMG-20231001-WA0073 IMG-20231001-WA0077 IMG-20231001-WA0071 IMG-20231001-WA0072 IMG-20231001-WA0070

حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كلا من، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة للمدن الشبابية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.