محافظ بورسعيد: العمل متواصل لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب.. تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد ، ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا.

وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية) و ذلك بأجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث ، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد العمل متواصل لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب FB_IMG_1696148013576 FB_IMG_1696148011514 FB_IMG_1696148007382 FB_IMG_1696148009457 FB_IMG_1696148005019 FB_IMG_1696148002844 FB_IMG_1696148000814 FB_IMG_1696147998674 FB_IMG_1696147996500 FB_IMG_1696147993969

كان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لاقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي و يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.