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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: العمل متواصل لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب.. تفاصيل

محافظ بورسعيد العمل
محافظ بورسعيد العمل متواصل لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشبا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد ،  ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا.

وأشار  المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية) و ذلك بأجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع 

 

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ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث ،  والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد العمل متواصل لإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

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كان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لاقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي و يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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