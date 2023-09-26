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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستعرض مستجدات محطة معالجة الصرف بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

التطورات التنموية
التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اجتماعا موسعا،  وذلك لاستعراض مستجدات العمل في مشروع اقامة  محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  و المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الاسكان ببورسعيد،  واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة،  خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي.

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حيث ناقش محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع  ،  والذي يتمثل في بناء محطة صرف صناعي جديدة بالتعاون مع  شركة  Hydro Industries  ، والاعتماد على دمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر ، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .

وخلال اللقاء،  تم استعراض التصميمات الهندسية للمشروع الجديد، وكافة الٱليات الخاصة بتنفيذ المشروع،  ووجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة ببورسعيد و وزارة الاتصالات وممثلي الشركة،  لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

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