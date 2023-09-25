وكيل صحة بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها بالمجتمع

شارك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد اليوم في فعاليات مؤتمر تمكين المرأة و دورها في المجتمع تحت شعار الفرص والتحديات والمنعقد تحت رعاية وزارة العمل و مديرية العمل.

وحضر المؤتمر عبد الونيس عبدالله وكيل وزارة العمل بمحافظة بورسعيد و قيادات وزارة العمل و نجلاء ادوارد مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد و الدكتورة إيمان جاد رئيس المجلس القومي للسكان.

وكيل صحة بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر تمكين المرأة و دورها في المجتمع FB_IMG_1695647011369 FB_IMG_1695647009352 FB_IMG_1695647007295 FB_IMG_1695647005320

وتحدث وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية البالغ بصحة المرأة المصرية و إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة المرأة المصرية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تمكين المرأة لأن الصحة الجيدة هي أحد أسس التمكين.

وفي نهاية كلمته أشاد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم الي التعاون المثمر مع مديرية العمل ببورسعيد و دورها في تفعيل المبادرات الرئاسية.