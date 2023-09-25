مجانا .. تعليم بورسعيد تنظم معرض أهلا مدرستي

يفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى السابعة و النصف مساء اليوم الاثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر ديوان عام مديرية التربية و التعليم معرض أهلا مدرستي الخير الذي تنظمه المديرية مجانا .

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد أن المعرض جاء وفق رؤية القيادة السياسية لرفع كاهل المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص العام الدراسي الجديد.

وأوضحت وكيل أول وزارة تعليم بورسعيد أن المعرض سيغطى احتياجات ٢٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الأسر الأولى بالرعاية و الأيتام بالمجان .

وشددت وكيل تعليم بورسعيد أن المعرض يعد الأول فى تاربخ التربية والتعليم بالمحافظة وكذا يأتى فى إطار استكمال رؤية مصر ٢٠٣٠ فى النهوض بالعملية التعليمية .



هذا وأوضحت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن المعرض يقام بملحق ديوان عام المديرية بحى الضواحى موجه شكرها إلى رئيس حى الضواحى سمر موافي لتعاونها الكامل فى إقامة المعرض وتزليل كافة العقبات بمحيط مديرية التربية و التعليم المركزية.



ولفتت وكيل تعليم بورسعيد أن الطلاب المستهدفين تم تحديدهم من خلال فحص الحالات ومراجعتها للوقوف على احقيتهم حتى يصل الدعم لمستحقيه .



وتمنت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد للجميع بداية عام دراسي جديد مشددة أن مكتبها مفتوح للجميع دون تمييز وكذا دون تخطى التدرج الوظيفي .