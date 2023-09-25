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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة صبي مجهول الهوية من ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تمكنت قوات الانقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة صبي مجهول الهوية في العقد الأول من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة وقود كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للطفل لإمكانية الوصول لأسرته، وكذلك رفع البصمة الوراثية للطفل والاستعلام عنها
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بترعة الإسماعيلية أمام محطة وقود قرية كفر حمزة دائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، وتبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره ويرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته.
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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