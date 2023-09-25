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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق الحراسات

محافظ بورسعيد: بدء
محافظ بورسعيد: بدء العمل في تطوير شارع الحراسات بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن بدء اعمال تطوير شارع الحراسات من تقاطع شارع ٢٣ ديسمبر وحتي  شارع السيد سرحان حيث بدات اعمال الرفع المساحي للشارع  تمهيدا للعمل علي رفع كفاء وتطوير الشارع اعتبارا من الاسبوع المقبل وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق ستشمل اعمال   رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية 

 

محافظ بورسعيد: بدء العمل في تطوير شارع الحراسات بحي الزهور

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

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