محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق الحراسات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء اعمال تطوير شارع الحراسات من تقاطع شارع ٢٣ ديسمبر وحتي شارع السيد سرحان حيث بدات اعمال الرفع المساحي للشارع تمهيدا للعمل علي رفع كفاء وتطوير الشارع اعتبارا من الاسبوع المقبل وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق ستشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية

محافظ بورسعيد: بدء العمل في تطوير شارع الحراسات بحي الزهور IMG-20230925-WA0017 IMG-20230925-WA0014 IMG-20230925-WA0016 IMG-20230925-WA0015 IMG-20230925-WA0013 IMG-20230925-WA0012

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .