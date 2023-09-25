محافظ بورسعيد يعلن عن 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة بمساحات مختلفة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مجمع الصناعات الثالث « ٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية) و ذلك بأجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث ، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد..استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصنا IMG-20230925-WA0012 IMG-20230925-WA0005 IMG-20230925-WA0006 IMG-20230925-WA0010 IMG-20230925-WA0011 IMG-20230925-WA0008 IMG-20230925-WA0007 IMG-20230925-WA0009 IMG-20230925-WA0004

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لاقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي و يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.