أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد) ، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة، و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلم لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

الغضبان بدء العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة IMG-20230924-WA0046 IMG-20230924-WA0049 IMG-20230924-WA0048 IMG-20230924-WA0047 IMG-20230924-WA0050 IMG-20230924-WA0051

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء ورصف مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .