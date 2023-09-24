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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بورسعيد يعلن مواعيد انتظام المدارس في أول 3 أيام دراسية| تفاصيل

جدول انتظام مدارس
جدول انتظام مدارس بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد جدول انتظام الدراسة بمدارس المحافظة خلال اول ٣ أيام وفق التعليمات الوزارية الصادرة.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن الجدول المعلن يخص  الأيام الثلاثة الأولي فقط مؤكدة علي الحضور اليومي بعد ذلك لكافة الطلاب يوميا .

واشارت وكيل اول وزارة التعليم فى بورسعيد ان التقسيم يأتي في إطار استقبال الأطفال في بدايات المراحل وتعارفهم علي المدرسة بهدوء علي أن تنتظم كافة الصفوف يوميا بعد هذه الأيام الثلاثة بمعني دخول تدريجي فقط. 

جدول انتظام التعليم فى مدارس بورسعيد 

واسردت وكيل أول وزارة تعليم بورسعيد أن التعليمات تعني ان يوم الأحد يشهد انتظام مرحلة رياض الأطفال المستوى الاول والثاني والصف الأول الابتدائي والأول الاعدادي والأول الثانوي.

وأضافت وكيل اول وزارة التعليم فى بورسعيد ان يوم الاثنين ستشهد انتظام  الطلاب المنتظمين من الاحد ويضاف اليهم الصف الثاني والثالث الابتدائي والصف الثاني الاعدادي والثاني الثانوي.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد ان يوم الثلاثاء سيشهد انتظام الطلاب المنتظمين الاحد و الاثنين يضاف اليهم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثالث الاعدادي والثالث الثانوي

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وشددت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد انه اعتبار من يوم الأربعاء ستنتظم جميع الصفوف إلى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام  أو ورود تعليمات وزارية جديدة .

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن مدارس المحافظة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وفق التعليمات الوزارية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الداعم الأول للعملية التعليمية بالمحافظة .

 

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