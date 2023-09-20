محافظ بورسعيد: شهدنا خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة برئاسته وحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي و عدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع الذي امتد للساعات الاولى من اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المنطقة الحرة IMG-20230919-WA0071 IMG-20230919-WA0067 IMG-20230919-WA0070 IMG-20230919-WA0069 IMG-20230919-WA0073 IMG-20230919-WA0072 IMG-20230919-WA0068

ولفت اللواء عادل الغضبان الى أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن .

وشدد محافظ بورسعيد على أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.