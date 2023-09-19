محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة شقيقة رئيس النادي المصري

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صفوف المشيعين لجنازة شقيقة الأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري، والتي وافتها المنية اليوم، وذلك عقب صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد عبد الرحمن لطفي شبارة بشارع 23 يوليو نطاق حي الشرق ،

جاء ذلك حضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، و أعضاء مجلس إدارة النادي المصري ، ولفيف من الرياضيين والسياسيين والقيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين وأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشارك رئيس المصرى تلقي العزاء فى شقيقته IMG-20230919-WA0058 IMG-20230919-WA0061 IMG-20230919-WA0052 IMG-20230919-WA0053 IMG-20230919-WA0060 IMG-20230919-WA0059 IMG-20230919-WA0051 IMG-20230919-WA0057 IMG-20230919-WA0056 IMG-20230919-WA0054 IMG-20230919-WA0055

كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، كما تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة لأستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان.