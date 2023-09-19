تعليم بورسعيد: قادرون على جذب الطلاب للمدارس بما نملك من أدوات وآليات

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد أن تعليم بورسعيد قادر على جذب الطلاب للمدارس بما يملك من أدوات وآليات لتنفيذها ومن أهمها تفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها بالمدارس

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد مع مديري مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.



ووجهت وكيل أول تعليم بورسعيد الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية لما بذل من جهد خلال الفترة الماضية بهدف الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

واستعرضت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد ما تم انجازه من تكليفات واجراءات بملف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد مشددة على محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء دورهم المنوطين به تجاه الطلاب.

وكيل أول تعليم بورسعيد تلتقي بمديرى المدارس IMG-20230919-WA0004 IMG-20230919-WA0006 IMG-20230919-WA0003 IMG-20230919-WA0007

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد ملتزم بتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لتقسيط المصروفات المدرسية على 3 أقساط حسب الجدول الزمنى الوزاري المعلن بالمدارس وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت وكيل أول الوزارة جميع الحضور بضرورة حسن استقبال الطلاب تزامنا مع بداية العام الدراسي لما له من أثر نفسيا وتربويا عليهم مما يرغبهم في الحضور للمدرسة مشددة على تفعيل حصر الغياب منذ اليوم الأول للدراسة.

حضر اللقاء محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

