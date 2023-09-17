شاهد.. محافظ بورسعيد يتفقد قافلة مشكاة نور الطبية لخدمة المدرسين والطلبة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أكبر قافلة طبية للعاملين بالتربية والتعليم المدرسين والطلبة التى نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية تحت رعاية محافظة بورسعيد ، التى أقيمت اليوم بنادى المعارف .



وكان فى استقبال محافظ بورسعيد ، الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور ، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزير التربية والتعليم والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد قافلة مشكاة نور الطبية لخدمة المدرسين والطلبة FB_IMG_1694957079521 FB_IMG_1694957102787 FB_IMG_1694957095004 FB_IMG_1694957070097 FB_IMG_1694957066063 FB_IMG_1694957058440 FB_IMG_1694957060856 FB_IMG_1694889202955 FB_IMG_1694957072478 FB_IMG_1694957063505

هذا وتفقد اللواء محافظ بورسعيد العيادات التى اشتملتها القافلة وعلى رأسها الاطفال ، بالإضافة للرمد والجلدية والانف الاذن والباطنى ، وسيارات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، وبدأ عملها منذ العاشرة صباحا .



وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالقافلة بشكل عام من حيث التنظيم التى توليه مؤسسة مشكاة نور ، والمشاركة مع التأمين الصحى الشامل ، ونجاحهما فى تنظيم القافلة الرابعة على التالى خلال الاسابيع الماضية سواء داخل المدينة بمركزى شباب القابوطى والزهور ونادى المعارف ، أو خارج المدينة بقرية ام خلف على حدود المحافظة ، وتوصيل الخدمات الطبية لكل اركان المحافظة.

وفى اجتماعه مع فريق أطباء التأمين الصحى الشامل ، قدم محافظ بورسعيد الشكر لهم على المجهود الذي يبذلوه للكشف وعلاج اهالى المحافظة ، وجهدهم الكبير فى المجال الطبى سوء على مستوى المستشفيات او القوافل .

وأوضحت الدكتورة نور الهدى الجمال لمحافظ بورسعيد، أن القافلة شهدت اقبال كبير من المناطق التعليمية و المدارس المختلفة سواء من الطلبة أو المدرسين ، بالإضافة إلى بعض مدارس قرى الجنوب كبحر البقر ، ووصلت اعداد المستفيدين من القافلة الى اكثر من 500 مدرس وطالب ، وهو ما يشكل نجاح كبير للقافلة ويحقق اهدافها.

من جهتها ، أثنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ، على استجابة المدارس للقافلة ، مؤكدة أن تنظيمها فى هذا التوقيت لمراعاة الكشف على المدرسين والطلبة قبل انطلاق العام الدراسى خلال الاسابيع القادمة ، مقدمة الشكر لمؤسسة مشكاة نور على التنظيم الجيد والاهتمام الكبير.

هذا وتعد هذة القافلة هى الرابعة التى تنظمها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية خلال شهر ، فقد نظمت قافلة لاهالى حى الضواحى بمركز شباب القابوطى ، ثم لاهالى حى الزهور بمركز شباب الزهور ، ثم للجنوب بقرية ام خلف ، وذلك بالمشاركة مع التأمين الصحى الشامل ومديرية الشئون الصحية تحت رعاية محافظة بورسعيد.