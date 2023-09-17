الغضبان: مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في بورسعيد من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد، وذلك لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد والذي يأتي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي و اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والعميد نعمان على رئيس حى غرب ومدير إدارة شئون البيئة و مدير محمية أشتوم الجميل و مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ووزارة السياحة و ممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) .

واستمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بناءا على توصيات الاجتماع السابق، مؤكدا على أنه سيتم إقامة معرض دائم للمهرجان خلال فترة المهرجان بساحة مصر و معارض فرعية بميادين وحدائق المحافظة " المسلة و الأمل "، فضلا عن تنفيذ سلسلة من الاحتفالات و المسابقات التي تتماشى مع التسويق لمهرجان مراقبة الطيور

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المهرجانات المشابه خلال الفترة القادمة، معربا عن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة ومسئولي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة و الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، سوف ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم، وسيتم دعوة عدد من الشخصيات الأحنبية في مجال السياحة و المهرجانات المشابه للتسويق لمهرجان بورسعيد الدولي ، كما مناقشة كافة الٱليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم اللوجسيتي و المادي اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الانتشار الاعلامي الواسع للمهرجانات للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ المهرجان سياحيا، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات، وأقامة معرض دائم يتم من خلاله عرض كافة الفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

من جانبهم ، قدم ممثلو هيئة تنشيط السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وممثلي الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان، وأكدوا على ان المهرجان سوف يحقق نجاحا كبيرا ويساهم في وضع بورسعيد على أجندة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويتم الاستعداد لتنفيذ مهرجان بورسعيد الدولي في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلا عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية