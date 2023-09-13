عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل توزيعها.. ضبط طن دواجن غير مطابقة للمواصفات داخل ثلاجة ببورسعيد

احباط ترويج دواجن
احباط ترويج دواجن غير مطابقة لمواصفات الذبح فى بورسعيد

تمكنت حملة مكبرة مشتركة لمديرية تموين بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث بورسعيد ووالطب البيطرى من احباط ترويج كمية كبيرة من الدواجن غير مطابقة لمواصفات الذبح داخل إحدى الثلاجات جنوب بورسعيد .

جاءت الحملة في إطار مواصلة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، بقيادة محمد عوض لإحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية  .

محافظ بورسعيد: حوافز للمستثمر الجاد ودعم لمشروعات الشباب وصغار المصنعين

ضمن استمرار أعمال تطوير حديقة الكروان بزهور بورسعيد| صور


وأسفرت حملة تموين بورسعيد ، المشتركة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن تقدر ب 1 طن و 50 كجم - زنه الدجاجة 1.400 كجم غير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالذبح خارج المجازر المرخصة.

وذلك قبل توزيعها على كبرى المحال والمطاعم لتحضريها كوجبات سريعة ما يشكل خطراً على صحة المواطنين  مخالفة لقرار وزير الصحة رقم  1320 لسنة 1986  والقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بالذبح خارج المجازر المرخصة للذبح.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإخطار نيابة بورسعيد  العامة لمباشرة التحقيقات . 

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد إحكام الرقابة على الأسواق التموين والتجارة الداخلية السلع والمواد الغذائية محافظة بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية تموين بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: حوافز للمستثمر الجاد ودعم لمشروعات الشباب وصغار المصنعين

ضمن استمرار أعمال تطوير حديقة الكروان بزهور بورسعيد| صور

تطوير منطقة بازار عباس التراثية أولوية لمحافظة بورسعيد

لطلاب الابتدائية.. بورسعيد تبدأ إجراءات تنفيذ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

محافظ بورسعيد يشدد على الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة ومواجهة حروب الجيل الرابع

أمطار غزيرة تضرب شوارع وأحياء بورسعيد.. وتحذيرات من الأرصاد بسبب العاصفة دانيال|شاهد

العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة من حريق عقار في بورسعيد | شاهد

تشييع جنازة فتاة أنهى شقيقها حياتها في بورسعيد | شاهد

ترشيحاتنا

يبدأ من 25 ألف جنيه| تفاصيل هواتف iPhone 15.. جوانب تيتانيوم ووداعا مشكلة الشاحن

الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

شخص متميز بلا شك يجب الاعتراف بهذا.. بوتين يثني على إيلون ماسك

تراجع أسعار الذهب.. واستقرار الدولار اليوم.. وسقوط أمطار بهذه المناطق|أخبار تهمك

مصر تكتسح تونس 3-0 وتتأهل لنهائي فرق السيدات ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

رومانيا تعلن تحديد أجزاء من طائرة مسيرة جديدة على أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ