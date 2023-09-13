قبل توزيعها.. ضبط طن دواجن غير مطابقة للمواصفات داخل ثلاجة ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة مشتركة لمديرية تموين بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث بورسعيد ووالطب البيطرى من احباط ترويج كمية كبيرة من الدواجن غير مطابقة لمواصفات الذبح داخل إحدى الثلاجات جنوب بورسعيد .

جاءت الحملة في إطار مواصلة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، بقيادة محمد عوض لإحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية .



وأسفرت حملة تموين بورسعيد ، المشتركة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن تقدر ب 1 طن و 50 كجم - زنه الدجاجة 1.400 كجم غير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالذبح خارج المجازر المرخصة.

وذلك قبل توزيعها على كبرى المحال والمطاعم لتحضريها كوجبات سريعة ما يشكل خطراً على صحة المواطنين مخالفة لقرار وزير الصحة رقم 1320 لسنة 1986 والقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بالذبح خارج المجازر المرخصة للذبح.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .