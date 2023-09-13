ضمن استمرار أعمال تطوير حديقة الكروان بزهور بورسعيد| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري؛ خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

كروان الزهور تتجمل ضمن حدائق بلا اسوار فى بورسعيد | صور FB_IMG_1694592721325 FB_IMG_1694592719323 FB_IMG_1694592717270 FB_IMG_1694592714858

واوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وإزالة الأسوار، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.