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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لطلاب الابتدائية.. بورسعيد تبدأ إجراءات تنفيذ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

عمرو عثمان نائب محافظ
عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

عقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد اجتماعا،  لمناقشة الإجراءات التنسيقية لتنفيذ مباردة "  المشروع القومى لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا " بالتعاون بين محافظة بورسعيد و هيئة الرقابة الإدارية، و بالتنسيق مع مديريات الصحة و الشباب والرياضة والتربية والتعليم و هيئة الرعاية الصحية و جامعة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور مندوب هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد،  والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،  والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد،  والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة،  والدكتور خالد صبري عميد عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، و الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية ببورسعيد.

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و خلال اللقاء،  أكد نائب محافظ بورسعيد أن المبادرة يجرى تنفيذها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتأهيل الأطفال و الشباب صحيا و رياضيا،  لافتا أنه سيتم البدء في إجراء الاختبارات الصحية لعدد 900 طالبة و طالبة بمدارس بورسعيد  من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإبتدائي،  وذلك كمرحلة أولى،  للتأكد من سلامة الصحة العامة للأطفال ، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال الذين يعانون من أمراض،  كما سيتم انتقاء الموهوبين رياضيا ، وتدريبهم بملاعب و مراكز شباب مدينة بورسعيد .

المشروع القومى لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيًا

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واستمع نائب محافظ بورسعيد لعدد من المقترحات الخاصة بٱلية تنفيذ المباردة بما يضمن سرعة الانتهاء من توقيع الاختبارات الطبية لعدد 900 طالب خلال عشر أيام.

 وأوضح نائب محافظ بورسعيد أن الطلاب سيخضعون لكشف طبى أولى من أجل فحصه طبيا ومدى لياقته الطبية لممارسة الرياضة المتقدم لها ويتم استبعاد من تشكل الرياضة خطرا على حياتهم.

وأكد نائب المحافظ أن بورسعيد تزخر بالعديد من الطلاب الموهوبين، وأثنى على مبادرة هيئة الرقابة الإدارية لرعاية الموهوبين، مؤكدا أنها تمنح الفرصة للطلاب الموهوبين من غير القادرين على الاشتراك فى الأندية والاتحادات تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص وهو يمثل السياسة العامة للدولة، مشيرا  إلى أن المحافظة تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  تشجع الموهوبين وترعاهم وتقدم كل سبل الدعم اللازم لهم.

 

ووجه المهندس عمرو عثمان،  بالتنسيق الكامل بين هيئة الرعاية الصحية و مديرية الصحة و كلية الطب و كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد،  و مديرية التربية والتعليم و مديرية الشباب والرياضة،  وذلك للبدء في الاختبارات الطبية للطلاب يوم الخميس القادم و لمدة عشر أيام.

كما وجه نائب محافظ بورسعيد مديرية التربية والتعليم بسرعة إرسال كشوفات بأسماء طلاب المرحلة الأولى، لهيئة الرعاية الصحية، و ومعاينة الموقع المخصص لأعمال الكشف الطبي والذي تم التوافق عليه ليكون بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، و إمداده بكافة التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء الاختبارات الطبية الشاملة لعدد  900 طالبة وطالبة.  

ويأتى ذلك تأكيدا لدور الدولة فى الكشف عن الموهوبين رياضيا، ورعايتهم  فى سن مبكرة  ،  حيث أطلقت هيئة الرقابة الإدارية  مشروعا قوميا لرعاية الموهوبين رياضياً بدءا من مرحلة الاكتشاف والتدريب والمتابعة وتوفير الأماكن والبيئة اللازمة للتدريب وصولا لصناعة بطل قومى وأولمبى يمثل مصر فى المسابقات والمحافل الدولية بالتعاون مع وزاراتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم

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