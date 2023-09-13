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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير منطقة بازار عباس التراثية أولوية لمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض مقترح خطة تطوير منطقة بازار عباس الترا

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مقترح خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية،  في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد 

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولجنة التراث المعماري وحي الشرق و إدارة المشروعات و مديريةالإسكان، ودكتور /محمد الغندور استشاري المشروعات، و ممثلي جامعة براندنبورغ.

وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور،  ملامح مقترح التطوير، موجها بسرعة البدء في أعمال التطوير   والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية،  و الاستفادة منها سياحيا. 

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كما استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، و ألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا،  حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا،  فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة وٱليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد،  و تحقيق الاستغلال الأمثل لها،  بما يدعم التطور السياحي،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد.

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