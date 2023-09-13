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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: حوافز للمستثمر الجاد ودعم لمشروعات الشباب وصغار المصنعين

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا  مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين .

جاء ذلك بحضور مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اللواء محمد بصلة  ،ورئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

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وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة. 

محافظ بورسعيد .. المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية

واشار محافظ بورسعيد الى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد  ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة،  و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد ، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين 

 وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ٥٤ و٥٨ مصنعا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية ، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة .

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