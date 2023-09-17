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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال .. محافظ بورسعيد يكرم اللاعب «عمر العوضي»

عقب تأهله لأوليمبيات
عقب تأهله لأوليمبيات باريس 2024 محافظ بورسعيد يكرم اللاعب

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللاعب عمر السيد رجب العوضي أحد أبناء المحافظة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال  وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور اسرة اللاعب ،و أشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة .

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وقدم محافظ بورسعيد خالص التهنئة للاعب، معربًا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.

لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال محافظ بورسعيد يكرم اللاعب «عمر العوضي»

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وطالب محافظ بورسعيد خلال تكريم اللاعب بالإجتهاد في التدريبات من أجل الإستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله علي بطولة القادمة باريس 2024والتتويج بها.

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