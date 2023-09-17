كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللاعب عمر السيد رجب العوضي أحد أبناء المحافظة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور اسرة اللاعب ،و أشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة .

وقدم محافظ بورسعيد خالص التهنئة للاعب، معربًا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.

لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال محافظ بورسعيد يكرم اللاعب «عمر العوضي» IMG-20230917-WA0040 IMG-20230917-WA0038 IMG-20230917-WA0039 IMG-20230917-WA0042 IMG-20230917-WA0041 IMG-20230917-WA0043 IMG-20230917-WA0036 IMG-20230917-WA0034 IMG-20230917-WA0037 IMG-20230917-WA0035 IMG-20230917-WA0031 IMG-20230917-WA0032 IMG-20230917-WA0030 IMG-20230917-WA0033 IMG-20230917-WA0028

وطالب محافظ بورسعيد خلال تكريم اللاعب بالإجتهاد في التدريبات من أجل الإستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله علي بطولة القادمة باريس 2024والتتويج بها.