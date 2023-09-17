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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد نقطة انطلاق كبرى المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.. تفاصيل

الغضبان لسفير جمهورية
الغضبان لسفير جمهورية البيرو بورسعيد قبلة الاستثمار فى العال

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ،  السفير «خوسيه جبيرمو» سفير جمهورية البيرو بمصر ،  وذلك بديوان عام المحافظة ، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد و جمهورية ألبيرو ،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

 

ورحب محافظ بورسعيد بسفير جمهورية  البيرو  لدى مصر  وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و جمهورية  البيرو ، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي والاستثماري.

 

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

الغضبان لسفير جمهورية البيرو بورسعيد قبلة الاستثمار فى العالم

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وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي،  والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ،  مما جعلها قبلة استثمارات العالم،  لافتا أنه بورسعيد تصدر أكثر من ٦٠ ٪ من الملابس الجاهزة لدول أوروبا والشرق الأوسط،  قائلا إن التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

 

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة،  مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد،  والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي،  وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول،  مؤكدا دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي. 

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وأضاف "المحافظ"، أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة  لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم، وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة.

الغضبان لسفير جمهورية البيرو بورسعيد قبلة الاستثمار فى العالم

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من جانبه، أشاد سفير دولة ألبيرو  لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية.

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