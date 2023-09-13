زهور بورسعيد يواصل استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل الحي، لاستكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية بعد نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات . تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

زهور بورسعيد يواصل استكمال اعمال التطوير بمنطقة امل الجبل | صور FB_IMG_1694593757033 FB_IMG_1694593749959 FB_IMG_1694593752365 FB_IMG_1694593747596 FB_IMG_1694593745227

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .