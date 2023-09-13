عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زهور بورسعيد يواصل استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل| صور

زهور بورسعيد يواصل
زهور بورسعيد يواصل استكمال اعمال التطوير بمنطقة امل الجبل |

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل الحي، لاستكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية  بعد نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

محافظ بورسعيد: حوافز للمستثمر الجاد ودعم لمشروعات الشباب وصغار المصنعين

ضمن استمرار أعمال تطوير حديقة الكروان بزهور بورسعيد| صور

 

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات . تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

زهور بورسعيد يواصل استكمال اعمال التطوير بمنطقة امل الجبل | صور

FB_IMG_1694593757033
FB_IMG_1694593757033
FB_IMG_1694593749959
FB_IMG_1694593749959
FB_IMG_1694593752365
FB_IMG_1694593752365
FB_IMG_1694593747596
FB_IMG_1694593747596
FB_IMG_1694593745227
FB_IMG_1694593745227

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تركيب بلاط الانترلوك عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: حوافز للمستثمر الجاد ودعم لمشروعات الشباب وصغار المصنعين

ضمن استمرار أعمال تطوير حديقة الكروان بزهور بورسعيد| صور

تطوير منطقة بازار عباس التراثية أولوية لمحافظة بورسعيد

لطلاب الابتدائية.. بورسعيد تبدأ إجراءات تنفيذ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

محافظ بورسعيد يشدد على الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة ومواجهة حروب الجيل الرابع

أمطار غزيرة تضرب شوارع وأحياء بورسعيد.. وتحذيرات من الأرصاد بسبب العاصفة دانيال|شاهد

العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة من حريق عقار في بورسعيد | شاهد

تشييع جنازة فتاة أنهى شقيقها حياتها في بورسعيد | شاهد

ترشيحاتنا

بعد قرار وزير التعليم.. برلمانية تطالب بقانون رادع يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية

تشييع جثامين 74 شابا من بني سويف لقوا حتفهم في عاصفة دانيال بليبيا

أسعار دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

تحمل الخير.. حكاية أول سفينة متعددة الأغراض تدخل محطة تحيا مصر بالإسكندرية

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بالصور والفيديوهات| الفيضان يبتلع ربع مساحة درنة الليبية.. ومئات الجثث تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش كله أضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

فيديو

رغم تقديم مساعداتها.. طرد دنيا بطمة من المتضررين بالزالزال في مراكش| فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ