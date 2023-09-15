رئيس جامعة بورسعيد: منتخب الجوالة قدم مستوى مميز بأسبوع الشباب

هنأ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، منتخب الجوالة لفوزه بالمستوى الأول خلال مشاركته بأسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان.

أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته بحرص الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وحرص قطاع شئون الطلاب على تقديم مستويات تنافسية تليق بالجامعة تحت قيادة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمجهود المبذول من الادارة العامة لرعاية الشباب برئاسة إيهاب أبو المعاطي.

كما تقدم رئيس جامعة بورسعيد بالشكر للوفد المشارك في منافسات اسبوع شباب الجامعات على الشكل المشرف الذي ظهر به الجميع والذي ترأسه الدكتور هيثم عبد البصير ومنتخب الجوالة بقيادة محمد الصواف المسؤول الاداري للجوالة والخدمة العامة بالجامعة.

ومثل فريق منتخب جوالة جامعة بورسعيد الفائز الطلاب

عمر عصام السيد الصياد

زياد سعيد صالح عابد عبد الحميد

مازن محمد محمود عطوه

عبد الرحمن طارق فوزي الشناوي

حسن مدحت السيد سلطان

توفيق سعد توفيق رمضان

حذيفة أحمد محمد احمد

سيف الدين احمد عبد العزيز قاسم

هدى ياسر علي ابو زيد

رنيم سامي احمد محمد فرح

كوثر ابراهيم احمد بيومي

شهد إبراهيم إبراهيم المرسي

فاطمة الزهراء محمد عوض

وسام مجدى عبد العزيز حفنى

يذكر ان اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر أقيم بجامعة حلوان فى الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر.