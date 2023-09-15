الغضبان: بورسعيد تدعم المستثمر الجاد المصري والأجنبي للتوسع في المشروعات الصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا، اليوم ، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد. وعدد من المستثمرين.

واستعرض محافظ بورسعيد، عددا من الملفات المتعلقة بانتظام سير العمل داخل الكيانات الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة،

واشار محافظ بورسعيد الى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.