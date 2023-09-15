في أول أيام عملها.. الموافي: الحملة الميكانيكية العمود الفقري لضواحي بورسعيد

استهلت سمر الموافى أول يوم عمل لها بعد تعيينها رسمياً رئيساً جديداً لحى الضواحى فى بورسعيد اليوم الجمعة بتفقد ومتابعة سير العمل داخل إدارة النقل الميكانيكى بجراج عام الحى للوقوف على حسن سير وانتظام العمل .

وأكدت رئيس الحى على وضع آليه جديده لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحى الضواحى فى بورسعيد من خلال وضع نظام جديد للعمل داخل جراج عام الحى

وشددت رئيس حى ضواحى بورسعيد على ضرورة انتظام سائقى المعدات واللوادر إلى جانب وضع خط سير للمعدات التابعة للحى لضمان تحقيق الانضباط وانتظام سير العمل وذلك لرفع كفاءة منظومه النظافة العامة من خلال الورديات الثلاث التي تعمل على مدار اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مع العاملين داخل إدارة النقل الميكانيكى بجراج عام الحى.

وأوضحت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أن النظام الجديد يضمن تحقيق أقصى جهد ممكن لرفع كفاءة النظافة العامة وازاله تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع ومناطق الحى وتحفيز السائقين والعاملين في المنظومة على بذل أقصى جهد والحفاظ على المعدات العاملة وصيانتها أولا بأول

كما وجهت رئيس الحى بالاستخدام الأمثل للمعدات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها لتكون جاهزة دائما للعمل وعدم ترك أى معدات معطلة موجها بضرورة الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر.

وأكدت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد على أهمية جاهزية كافة المعدات داخل الجراج وأن تعمل جميع المعدات بدرجة عالية من الكفاءة.

فى اول ايام عملها..الموافى الحملة الميكانيكة العمود الفقري لضواحى بورسعيد ومنظوم FB_IMG_1694777408184 FB_IMG_1694777403474 FB_IMG_1694777401490 FB_IMG_1694777399101 FB_IMG_1694777397064 FB_IMG_1694777395040 FB_IMG_1694777393000 FB_IMG_1694777391063

كما وجهت رئيس الحى بضرورة الالتزام بمواعيد العمل مشيرا إلى أن جراج الحى هو العمود الفقري لإنجاز العمل الميداني داخل نطاق الحى

وأكدت رئيس الحى على تقديم كافة الدعم اللازم المالي والفني للجراج ليكون على جاهزية تامة في تنفيذ المهام المنوطة به