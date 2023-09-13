ضبط ربع طن دقيق مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء بضواحي بورسعيد

نجح رجال الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد فى ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء .

كان محمد عوض مدير عام تموين بورسعيد وجه بشن حملة مكبرة للرقابة التموينية للإطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين .

تمكنت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير الرقابة التموينية فى بورسعيد وضمت كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط كمية تقدر ب 250 كجم - 1/4طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بالضواحى.

وتبين ان صاحب المخبز قام بتجميع حصة من الدقيق لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات