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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة العاصفة دانيال بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ في " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، استعدادا لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك ونظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لمنخفض جوي والمسمى إعصار دانيال، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة على مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على عملية تشغيل المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا أن مولدات الديزل تعمل فور انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، مما يؤدي إلى استمرارية المحطات في التشغيل وعدم توقفها عن العمل.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة المتابعة الميدانية المستمرة علي جميع الشبكات، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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