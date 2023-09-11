بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

كشف الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، سبب ظهور اللون الأخضر الملفت للإنتباه علي مياه شاطئ بورسعيد، قائلاً "هذه ظاهرة طبيعية ولا يوجد منها خوف بأي شكل من الأشكال .. وهذا اللون نتيجة لتجمع الطحالب علي الشاطئ فقط".

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الظاهرة محدودة في منطقة معينة جدا ما بين 5 إلي 20 متر فقط من الشاطئ، مشيراً إلى أن اللون الأخضر الذي ظهر غير ضار تماما وما هو إلا طحالب بحرية تم خروجها إلي الشاطئ عن طريق حدوث دومات.

وتابع محمد إسماعيل، أن الطحالب تتكاثر بشدة وبكثرة في وقتا قليل وتنتشر بسهولة وتتحرك مع التيارات البحرية بسهولة.