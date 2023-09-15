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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربات مكثفة للرقابة التموينية بالحي الإماراتي في بورسعيد

ضربات مكثفة للرقابة
ضربات مكثفة للرقابة التموينية بإماراتـــى بورســـــعيد

شنت الرقابة التموينية فى محافظة بورسعيد حملات مشتركة بتوجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة الذى شدد على مزيد من الرقابة على الأسواق ومراقبة السلع الغذائية بصورة مكثفة وخاصة بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد .

لانشون منتهى الصلاحية 


جاءت الحملات تحت اشراف محمد حلمى وكيل مديرية بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد سهيل الجبالي وضمت كبار مفتشى الرقابة التموينية . 
 

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وأسفرت حملات رقابة بورسعيد التموينية المشتركة عن تحرير محضر ضبط لأحد المحال التجارية بالحى الإماراتى لحيازته كميات كبيرة من اللانشون منتهى الصلاحية قبل بيعة للمواطنين حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

جبنه مطبوخة منتهية الصلاحية 

كما حررت الحملة محضر لأحد المحال التجارية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد لحيازته وعرضة وبيعيه جبن مطبوخة منتهية الصلاحية للمواطنين ما يشكل خطراً على صحتهم - تم التحفظ على كمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر لمحال تجارية لعدم إعلانها  عن أسعار المنتجات بصورة واضحة للمواطنين ما يفتح باب التلاعب بالاسعار .

وشملت المحاضر 6 محاضر  للعاملين بمحال السوبر ماركت جنوب بورسعيد لعدم حملهم شهادات صحيــــــة تثبت خلوهم من الأمــــــــــــراض .
 

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