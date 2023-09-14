عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد : بدء انطلاق "المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين"

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  عن بدء انطلاق " المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين " وذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد و هيئة الرقابة الإدارية،  وبالتنسيق بين  مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة  ومديرية الشباب والرياضة و جامعة بورسعيد  ( كلية الطب و كلية التربية الرياضية) وهيئة الرعاية الصحية،  والتي تستهدف الكشف على عدد  900 طالب كعينة عشوائية طبيا ورياضيا،  في المرحلة العمرية من 6 ل 8 صفوف أولي ، بهدف اكتشاف وتأهيل الموهوبين. 

محافظ بورسعيد : بدء انطلاق " المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين "

IMG-20230914-WA0046
IMG-20230914-WA0046
IMG-20230914-WA0047
IMG-20230914-WA0047
IMG-20230914-WA0044
IMG-20230914-WA0044
IMG-20230914-WA0043
IMG-20230914-WA0043
IMG-20230914-WA0035
IMG-20230914-WA0035
IMG-20230914-WA0042
IMG-20230914-WA0042
IMG-20230914-WA0041
IMG-20230914-WA0041
IMG-20230914-WA0039
IMG-20230914-WA0039
IMG-20230914-WA0040
IMG-20230914-WA0040
IMG-20230914-WA0045
IMG-20230914-WA0045
IMG-20230914-WA0031
IMG-20230914-WA0031
IMG-20230914-WA0032
IMG-20230914-WA0032

وأشار محافظ بورسعيد أن المباردة تستهدف في مرحلتها الأولي 1000 طفل من تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي   ،  حيث تم اختيار العينة العشوائية بمعرفة مديرية التربية والتعليم  و سيتم إجراء الكشف الطبي علي العينة العشوائية بمعدل 100  طفل يوميا علي الأقل   ،  ويتم الكشف الطبي بمعرفة مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب  .

محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية

ضبط محل يقوم ببيع مقرمشات منتهية الصلاحية للمواطنين في بورسعيد.. تفاصيل

جدير بالذكر أن الكشف يشمل ( العيون - الباطنة - الأسنان - القلب - الصدر ) و يبدأ فريق عمل مديرية الشباب والرياضة عقب الكشف الطبي مباشرة إذا كان الطالب لائق طبيا ،  حيث يخضع الطالب لاختبارات ( 8 ) طبقا للاستمارة المرفقة ، و ستضم لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد و يعقب الاختبارات ترشيح الطالب للانضمام إلي لعبة فردية أو جماعية طبقا لنتيجة الاختبار الرياضي .

وانطلقت الاختبارات اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر و تستمر لمدة 10 أيام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ومتابعة مباشرة من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد .. ومتابعة ميدانية مباشرة من هيئة الرقابة الإدارية فرع بورسعيد ،  ويحضر الطالب مع ولي الأمر الساعة 8 صباحا بالزي الرياضي  .

حيث تم الاتفاق بين فرق الشباب والرياضة والصحة كلية التربية الرياضية علي أن يقوم السيد وكيل مديرية الشباب والرياضة بتسليم استماراتي الإختبارات إلي الدكتور مدير الصحة أو من يفوضه مع نهاية كل يوم ليقوم بإدخال البيانات والنتائج وتفريغ الاستمارات علي الأبلكيشن مرئيا طبقا لكلمة السر بالنسبة للسادة أعضاء اللجنة العليا  .

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد التربية الرياضية الرقابة الإدارية الرعاية الصحية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة الرعاية الصحية جامعة بورسعيد كلية التربية الرياضية مديرية الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية

ضبط محل يقوم ببيع مقرمشات منتهية الصلاحية للمواطنين في بورسعيد.. تفاصيل

انكتب لهم عمر جديد .. كارثة لأسرة كاملة والسبب ابنهم ببورسعيد

لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة ببورفؤاد

رئيس جامعة بورسعيد يبحث سبل التعاون مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء

ضبط ربع طن دقيق مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء بضواحي بورسعيد

قبل توزيعها.. ضبط طن دواجن غير مطابقة للمواصفات داخل ثلاجة ببورسعيد

زهور بورسعيد يواصل استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل| صور

ترشيحاتنا

13 طناً.. الإمارات تعلن إحباط أكبر عمليات تهريب "كبتاجون" عالميا

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

أول ظهور لـ تسلا Model 3 الجديدة| فيديو

السوبر الأفريقي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية الجزائر

فض منازعات عقود التشييد والبناء.. 4 توصيات عاجلة تمنع الوقوع بالمحظور |تقرير

عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ