أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن بدء انطلاق " المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين " وذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد و هيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة و جامعة بورسعيد ( كلية الطب و كلية التربية الرياضية) وهيئة الرعاية الصحية، والتي تستهدف الكشف على عدد 900 طالب كعينة عشوائية طبيا ورياضيا، في المرحلة العمرية من 6 ل 8 صفوف أولي ، بهدف اكتشاف وتأهيل الموهوبين.

محافظ بورسعيد : بدء انطلاق " المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين " IMG-20230914-WA0046 IMG-20230914-WA0047 IMG-20230914-WA0044 IMG-20230914-WA0043 IMG-20230914-WA0035 IMG-20230914-WA0042 IMG-20230914-WA0041 IMG-20230914-WA0039 IMG-20230914-WA0040 IMG-20230914-WA0045 IMG-20230914-WA0031 IMG-20230914-WA0032

وأشار محافظ بورسعيد أن المباردة تستهدف في مرحلتها الأولي 1000 طفل من تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، حيث تم اختيار العينة العشوائية بمعرفة مديرية التربية والتعليم و سيتم إجراء الكشف الطبي علي العينة العشوائية بمعدل 100 طفل يوميا علي الأقل ، ويتم الكشف الطبي بمعرفة مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب .

جدير بالذكر أن الكشف يشمل ( العيون - الباطنة - الأسنان - القلب - الصدر ) و يبدأ فريق عمل مديرية الشباب والرياضة عقب الكشف الطبي مباشرة إذا كان الطالب لائق طبيا ، حيث يخضع الطالب لاختبارات ( 8 ) طبقا للاستمارة المرفقة ، و ستضم لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد و يعقب الاختبارات ترشيح الطالب للانضمام إلي لعبة فردية أو جماعية طبقا لنتيجة الاختبار الرياضي .

وانطلقت الاختبارات اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر و تستمر لمدة 10 أيام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومتابعة مباشرة من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد .. ومتابعة ميدانية مباشرة من هيئة الرقابة الإدارية فرع بورسعيد ، ويحضر الطالب مع ولي الأمر الساعة 8 صباحا بالزي الرياضي .

حيث تم الاتفاق بين فرق الشباب والرياضة والصحة كلية التربية الرياضية علي أن يقوم السيد وكيل مديرية الشباب والرياضة بتسليم استماراتي الإختبارات إلي الدكتور مدير الصحة أو من يفوضه مع نهاية كل يوم ليقوم بإدخال البيانات والنتائج وتفريغ الاستمارات علي الأبلكيشن مرئيا طبقا لكلمة السر بالنسبة للسادة أعضاء اللجنة العليا .