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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط محل يقوم ببيع مقرمشات منتهية الصلاحية للمواطنين في بورسعيد.. تفاصيل

مضبوطات منتهية الصلاحية
مضبوطات منتهية الصلاحية فى بورسعيد

شن مكتب تموين بورفؤاد بناء توجيهات محمد عوض مدير عام التموين بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة  فى اطار التشديد المستمر على جميع الإدارات والأجهزة الرقابية بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق و المخابز يومياً من خلال الحملات الصباحية والمسائية لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة المشتركة بين مكتب تموين بورفؤاد و مباحث تموين بورسعيد عن ضبط 350 كيس شيتوس " مقرمشات" أطعمة مختلفة منتهية الصلاحية  جميعها تباع للمواطنين على أنها سليمة .مخالف للقانون 281 لسنة 1994 .الخاص بقمع الغش والتدليس .

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هذا وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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