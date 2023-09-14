محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الوعي بجهود الدولة ومتطلبات المرحلة الراهنة

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس بالعاملين بإدارات الأمن والنظافة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع العاملين قبل المناسبات والأعياد دائما لتهنئتهم .



ووجه محافظ بورسعيد - خلال اللقاء - التهنئة للعاملين بإدارات الأمن والنظافة، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية، مشددا على أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة .



وأشار المحافظ إلى أهمية دور عامل النظافة، والذي يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، قائلا "إننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين"، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين لتوفير سبل الراحة لهم أثناء العمل .