لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى الحياة ببورفؤاد ، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك في إطار جولاته الدورية على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها الدكتور محمد عسل مدير المستشفى. واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفواد

واطلع محافظ بورسعيد ، على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية الكافية، فضلا عن التأكد من انتظام الخدمة و تواجد الأطقم الطبية في جميع التخصصات.

لمتابعة سير وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى IMG-20230913-WA0054 IMG-20230913-WA0056 IMG-20230913-WA0057 IMG-20230913-WA0055 IMG-20230913-WA0050 IMG-20230913-WA0052 IMG-20230913-WA0051 IMG-20230913-WA0053

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمستوى المتميز لمستشفى الحياة ببورفؤاد، والتي شهدت تطورا على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد محافظ بورسعيد، بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى الحياة أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين ، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.