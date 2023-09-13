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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يبحث سبل التعاون مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفدآ من مركز المعلومات ودعم اتخاذ

استقبل الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

جاء ذلك بحضور الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور اسلام شعلان المدير التنفيذي للمعلومات الدكتورة هبه نشأت مدير التعليم الالكتروني بالجامعة والدكتور عمرو الاقطروش مدير التدريب بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وعصام خضر مستشار رئيس المركز لتنمية الأعمال، وامتثال عطية مدير الادارة العامة لتنمية الاعمال ومهندس هيام عادل مدير الادارة العامة للخدمات الاحترافية الدكتور هدى حسن استاذ التنمية المستدامة المهندسة غادة احمد بنظم المعلومات الجغرافية.

رحب رئيس جامعة بورسعيد بالوفد، وقام باطلاعهم على التطور الرقمي الذي يحدث داخل اروقة الجامعة ومدى السرعة التي تشهدها ادارات الجامعة في عملية التحول الرقمي واستخدام احدث البرامج والانظمة التي تساهم في سرعة ودقة الاداء الاداري وكذلك المحتوى التعليمي.

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واستعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء البرامج والنظم التي يقدمها وتعتمد على نظام الذاكرة المؤسسية والتصوير البانورامي النشرة الالكترونية وكذلك ادارة الاصول واللوحة المعلوماتية.

كما استعرض الدكتور اسلام شعلان المدير التنفيذي للمعلومات الانظمة الداخلية لجامعة بورسعيد مثل نظم المعلومات الإدارية وكيفية ادارة الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة ومنصة الكتاب الجامعي الالكتروني.

ومن خلال المناقشات تم بحث سبل التعاون بين الخدمات المقدمة من المركز وكذلك الجامعة، والعمل على التواصل دائما لتبادل الخبرات والامكانيات.

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