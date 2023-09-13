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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريضًا نفسيًا يشعل النيران في منزل أسرته ببورسعيد | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدم مريض نفسي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على إشعال النيران بمنزل أسرته بمساكن الصفوة دون حدوث أي إصابات.

تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا باندلاع حريق بالدور الأرضي بعمارة في مساكن الصفوة، فجري الدفع بفريق من رجال الحماية المدنية مُدعم بسيارات إطفاء وبرفقتهم سيارات إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق الذي تبين أنه في "الأنتريه"، وذلك قبل إنتقاله إلى باقي أجزاء الوحدة السكنية، ودون حدوث أي إصابات.

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ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ الأسرة بالكامل، وتبين من التحريات الأولية أن مريض نفسي - معاق ذهني - من أفراد الأسرة هو من أشعل النيران في "الانتريه"، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات، والتحري حول ملابسات الواقعة.

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