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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: إعداد خطة وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في مواجهة الدروس الخصوصي

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعاته ، للوقوف على ٱخر أعمال اللجان المشكلة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ، وذلك بحضور  اللواء عاطف وجدي السكرتير العام و دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أستاذ عماد علام مستشار المحافظة للتعليم  واستاذ على الالفي نقيب المعلمين والقيادات التعليمية   ( المراحل والادارات  التعليمية – موجهي عموم المواد -  بعض مديرى المدارس ).

وفي بداية اللقاء ، أكد اللواء عادل الغضبان أن  محافظة بورسعيد أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في  المنظومة التعليمية.

واوضح محافظ بورسعيد الى،  انه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها،  لافتا أنه تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة،  وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس  بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس.

 

ولفت محافظ بورسعيد الى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم،  وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.  

وأكد  محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية،  منوها لاهمية أن يتعاون أولياء الأمور  مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

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ووجه محافظ بورسعيد مديري المدارس باعداد خطة عمل وجداول تنظيمية وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق  أفضل مناخ دراسي للطلاب، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية،  وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق افضل مناخ تعليمي للطلاب. 

محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في مواجهة الدروس الخصوصية

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كما وجه مديرية التربية والتعليم بعقد يوم ترفيهي للطلاب و أولياء أمورهم قبل بدء العام الدراسي،  لتشجيع الطلاب على الانتظام في المدارس،  موجها رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية،  و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية،  وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل .

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