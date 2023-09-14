محافظ بورسعيد يبحث مقترحا لإنشاء مصنع للمعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية

بحث محافظ بورسعيد عاد الغضبان ، اليوم الخميس ، مع ممثلي شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، مقترحا لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة بالمحافظة .



واستمع محافظ بورسعيد - خلال اللقاء - لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة حول مقترح إنشاء المصنع ، و تشمل أنشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلي منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالإضافة إلي عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلي سماد عضوي.



كما تشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.



وأكد الغضبان أن المشروع يهدف للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة .