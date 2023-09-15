محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا | صور

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المواطنين أداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.



محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا IMG-20230915-WA0003 IMG-20230915-WA0007 IMG-20230915-WA0006 IMG-20230915-WA0004 IMG-20230915-WA0008 IMG-20230915-WA0009 IMG-20230915-WA0005





ودعا محافظ بورسعيد لأشقاءنا في ليبيا و المغرب، بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان جراء هذا المصاب الأليم، وأن يرحم الضحايا و يلهم ذويهم الصبر ، و ينعم على المصابين بالشفاء العاجل ، متمنيا أن يرفع الله هذا البلاء عن أهالي ليبيا و المغرب، وأن يحفظ المولى عز وجل الأراضي العربية من كل سوء.