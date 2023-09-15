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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا | صور

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على شهداء المغرب

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المواطنين أداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق،  بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد
 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا

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ودعا محافظ بورسعيد لأشقاءنا في ليبيا و المغرب،  بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان جراء هذا المصاب الأليم،  وأن يرحم الضحايا و يلهم ذويهم الصبر  ،  و ينعم على المصابين بالشفاء العاجل  ،  متمنيا أن يرفع الله هذا البلاء عن أهالي ليبيا و المغرب،  وأن يحفظ المولى عز وجل الأراضي العربية من كل سوء.

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