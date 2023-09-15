عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سمر الموافي ثاني سيدة تتولى منصب رئاسة حي الضواحي في بورسعيد

سمر الموافي رئيسا
سمر الموافي رئيسا لحى ضواحى بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قراراً بتعيين الأستاذة سمر الموافى رئيساً جديداً لحى الضواحى.

وتعد ثانى سيدة تتولى منصب رئيس حى الضواحى فى بورسعيد خلفا للاستاذة هالة أبو العز رئيس حى الضواحى السابقة.

وقد شغلت سمر الموافى عدة مناصب قبل قرار تعيينها رئيسا لحى الضواحى حيث بدأت عملها بديوان عام محافظة بورسعيد وعملت سابقا مديرا لاداره الإتصال السياسى بالمحافظة كما شغلت مدير إدارة التسكين بديوان المحافظة وعضو في المكتب الفنى لمحافظ بورسعيد 

كما عملت الموافى  مديراً لمشروع مبادرة تخريد السيارات ومدير وحده التنمية المستدامة

واخيرا شغلت منصب سكرتير حى الضواحى قبل توليها لمنصب رئيس حى الضواحى فى بورسعيد حاليا.

وقد بدأت سمر الموافى رئيس حى الضواحى الجديد فور توليها منصبها بعقد سلسلة اجتماعات مع مديرى الإدارات بديوان عام الحى اكدت فيها على ضرورة حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم وتقديم افكار جديده ومغايره والتركيز على الملفات الحيوية التى تهم المواطنين كرفع مستوى النظافة العامة وازاله الاشغالات بما يعيد للحى مستواه الجمالى والحضارى.

محافظ بورسعيد : بدء انطلاق "المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين"

محافظ بورسعيد: إعداد خطة وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب

كما قامت رئيس الحى بجولة تفقدية داخل جراج عام الحى  لتفقد ومتابعة سير العمل به وشددت على ضرورة رفع كفاءة العمل به مشيره بأن أن جراج عام الحى هو العمود الفقري لإنجاز كافة الأعمال بالحى

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد : بدء انطلاق "المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين"

محافظ بورسعيد: إعداد خطة وفقا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب

محافظ بورسعيد: القيادة السياسية تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية

ضبط محل يقوم ببيع مقرمشات منتهية الصلاحية للمواطنين في بورسعيد.. تفاصيل

انكتب لهم عمر جديد .. كارثة لأسرة كاملة والسبب ابنهم ببورسعيد

لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الحياة ببورفؤاد

رئيس جامعة بورسعيد يبحث سبل التعاون مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء

ضبط ربع طن دقيق مهرب قبل بيعه بالسوق السوداء بضواحي بورسعيد

ترشيحاتنا

بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية.. بوتين يحاول طمأنة أمريكا وكوريا الجنوبية

عقب الإعلان عن مظاهرات.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة

بعد زيادتها 7%.. ننشر مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

آمنة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية بمحافظات الجنوب

بث مباشر.. مساجد مصر تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

عدوى بكتيرية أم فيروسية؟.. هذه هي الاختلافات الرئيسية| انتبه

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

فيديو

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ