سمر الموافي ثاني سيدة تتولى منصب رئاسة حي الضواحي في بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قراراً بتعيين الأستاذة سمر الموافى رئيساً جديداً لحى الضواحى.

وتعد ثانى سيدة تتولى منصب رئيس حى الضواحى فى بورسعيد خلفا للاستاذة هالة أبو العز رئيس حى الضواحى السابقة.

وقد شغلت سمر الموافى عدة مناصب قبل قرار تعيينها رئيسا لحى الضواحى حيث بدأت عملها بديوان عام محافظة بورسعيد وعملت سابقا مديرا لاداره الإتصال السياسى بالمحافظة كما شغلت مدير إدارة التسكين بديوان المحافظة وعضو في المكتب الفنى لمحافظ بورسعيد

كما عملت الموافى مديراً لمشروع مبادرة تخريد السيارات ومدير وحده التنمية المستدامة

واخيرا شغلت منصب سكرتير حى الضواحى قبل توليها لمنصب رئيس حى الضواحى فى بورسعيد حاليا.

وقد بدأت سمر الموافى رئيس حى الضواحى الجديد فور توليها منصبها بعقد سلسلة اجتماعات مع مديرى الإدارات بديوان عام الحى اكدت فيها على ضرورة حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم وتقديم افكار جديده ومغايره والتركيز على الملفات الحيوية التى تهم المواطنين كرفع مستوى النظافة العامة وازاله الاشغالات بما يعيد للحى مستواه الجمالى والحضارى.

كما قامت رئيس الحى بجولة تفقدية داخل جراج عام الحى لتفقد ومتابعة سير العمل به وشددت على ضرورة رفع كفاءة العمل به مشيره بأن أن جراج عام الحى هو العمود الفقري لإنجاز كافة الأعمال بالحى