هدية السيسي لبورسعيد.. طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه في إطار النهضة الصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرا، و هدية من رئيس الجمهورية لمحافظة بورسعيد طرح 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) وذلك بمساحات مختلفة ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لصغار المستثمرين

وأشار محافظ بورسعيد أنه يجرى إستطلاع رغبة للحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وأوضح محافظ بورسعيد أن التقديم يتم إبتداءا من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوماً حتى 2 أكتوبر 2023 على الرابط التالي اضغط هنا



كان محافظ بورسعيد قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لاقامة المجمع الصناعي، موجها بالبدء في الأعمال الأنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، لافتا أن سيتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

للإطلاع على الشروط و المساحات وكافة التفاصيل على الرابط التالي اضغط هنا

علماً بأنه لن يتم الالتفات الى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .